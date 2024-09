A caccia di aerei da guerra precipitati

A fine anni Novanta si sviluppò la ricerca di aerei precipitati fra il ‘44 e il ‘45 nel corso delle operazioni di guerra per la liberazione del Paese. Nell’agosto del ‘98, per iniziativa dell’Avio club di Lugo, fu portato alla luce a San Bernardino un caccia tedesco Messermicht precipitato il 16 marzo ‘44 e nella cui cabina c’era lo scheletro del pilota. Nell’agosto del ‘99, a Coccolia (foto) furono recuperati, per iniziativa del Club storico faentino, il motore e una mitragliatrice di uno Spitfire inglese precipitato nel maggio ‘44. A indicare le aree, la memoria di chi era stato testimone dei duelli.

A cura di Carlo Raggi