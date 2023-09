A caccia di monete e francobolli rari

La chiesa del Torrione, in un ampio spazio al di sotto della chiesa, oggi ospiterà la manifestazione Gifra, arrivata alla 26° edizione. L’appuntamento è dalle 9 alle 18.30 e parteciperanno commercianti di filatelia, cartoline d’epoca e monete provenienti dal Nord Italia. Fino al 2006 l’evento si svolgeva al Pala De Andre’, dal 2007 al 2019 si è tenuto all’Almagià , un anno non si è svolto a causa del Covid e dal 2021 viene organizzato a Santa Maria del Torrione.

Per l’occasione il circolo filatelico Numismatico ’Alighieri’, promotore della manifestazione grazie ai suoi soci, ha realizzato un foglietto erinnofilo che riproduce opere di pittori ravennati ed esattamente Daniele Lattanzi, Ezio Pattuelli, Giada Cabroni, Novella Merendi. Inoltre verranno realizzate due cartoline con riprodotte un’opera di Costantin Hangu dal titolo ‘Ravenna risorge dalle acque’ ed una opera di William Salmin a tema Ferrari. Infine il consueto libretto contenente 4 francobolli riprodurrà un’opera di Fabio Fenati, libretto riprodotto sul catalogo unificato, il piu’ importante catalogo in Italia di francobolli. Il tutto sarà coronato da un annullo postale speciale che sarà utilizzato solo oggi. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e il parcheggio è in via Majoli 8, anch’esso gratuito. I collezionisti potranno così partecipare ad un evento che si svolge una volta all’anno dal 1997 e di poter non solo comprare monete, francobolli, cartoline d’epoca ma anche di poter vendere a commercianti, professionisti del settore quando si ritrovano eccedenze nelle loro collezioni.