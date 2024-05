A caccia di stagionali: "Difficile trovare personale. Mancano le competenze"

Addetti alla spiaggia, lavapiatti, aiuti cuoco, baristi, aiuti pizzaiolo, camerieri sono le figure più ricercate in vista dell’estate 2024. Dove? Negli stabilimenti balneari, nei bar, nelle pizzerie, bistrot, ristoranti, alberghi. E sono tanti gli annunci che quasi quotidianamente vengono inseriti nella Bachecalavoro per la ricerca di personale, realizzata da Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna. "Si fa sempre più fatica a trovare personale, e questo non solo nel settore turistico, ma anche nell’industria e nel porto – afferma Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna –. Ci sono una serie di professionalità introvabili per mancanza di competenze. Probabilmente, anche quest’anno, ci saranno molti posti vacanti che saranno difficili da ricoprire, soprattutto per le imprese di alloggio e ristorazione, in sostanza nella filiera turistica. Negli ultimi anni la Fipe, la nostra Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, effettua un sondaggio tra gli operatori e anche quest’anno emerge che mancano in tutta Italia migliaia di addetti, soprattutto figure professionali che non si trovano per il settore turistico.

Cosa fare allora? "Occorre sviluppare una strategia condivisa con istituzioni, parti sociali e imprese per avvicinare soprattutto le nuove generazioni. Il contratto di apprendistato stagionale che può essere pienamente utilizzato anche dai ragazzi minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato può senza dubbio dare una mano. Le imprese da tempo ponevano il tema del lavoro estivo delle ragazze e dei ragazzi e finalmente è arrivato questo riconoscimento".

Per venire incontro alle richieste delle aziende, attraverso una pagina dedicata www.iscomer.it/offerte-di-lavoro/, si offre un servizio gratuito di pubblicazione delle offerte di lavoro da parte delle imprese, consultabili dalle persone in cerca di occupazione.

Bachecalavoro è un contenitore che raccoglie le offerte di lavoro: in maniera semplice si possono consultare tutti gli annunci pubblicati dalle aziende; per chi cerca lavoro, invece, è un’opportunità immediata per trovare un’occupazione. Le aziende possono pubblicare gratuitamente l’annuncio di lavoro, sia annuale che stagionale, e incontrare i candidati adatti alle proprie esigenze. Al momento sono presenti nella bacheca 25 annunci: 11 annunci riguardano la categoria lavori annuali e 14 sono gli annunci stagionali.

Nel 2023 sono stati pubblicati oltre 100 annunci (alcuni tutt’ora in essere in quanto le aziende non riescono a trovare). Oggi resta sicuramente il problema della mancanza di personale per tutti i lavori del settore ristorazione/bar, anche quando non viene richiesta precedente esperienza, soprattutto per gli annunci stagionali dove le aziende non richiedono personale di settore.

Inoltre, si fatica a trovare personale qualificato per professioni maggiormente tecniche come ad esempio operai meccanici, tecnici programmatori, ecc. C’è, invece, molto più “giro” per le offerte relative a profili per il settore vendita e per i ruoli impiegatizi: arrivano sempre molti CV attinenti con quanto richiesto dalle aziende. Per pubblicare l’annuncio le imprese devono inviare mail a lavoro.ravenna@iscomer.it e chiederne la pubblicazione sulla pagina.