A caccia di turisti sul web "Venite, vi aspettiamo Siamo pienamente operativi"

Spiegare che la città d’arte, il mare, le zone naturali sono pronte ad accogliere i turisti. E’lo scopo della nuova campagna promozionale, ‘Io vado a Ravenna’, che ieri è stata presentata a Palazzo Merlato. "Superati i giorni più critici - ha detto il sindaco, Michele de Pascale - è stato chiaro che avevamo da un lato la necessità di rappresentare i danni dell’alluvione, dall’altro di evitare ulteriori danni anche alla stagione turistica che di sicuro non gioverebbero a chi è già in difficoltà. Era importante spiegare che il territorio dal punto di vista turistico è pienamente operativo. Non era semplice decidere il momento giusto per partire con questa campagna, noi ci assumiamo la responsabilità delle tempistiche".

La presentazione è stata anche l’occasione per chiarire che il divieto di balneazione sul litorale ravennate è rientrato, ad esclusione di un piccolo tratto in corrispondenza della Foce Destra Reno. "Abbiamo sempre reso pubblici i risultati delle analisi del mare - ha aggiunto il sindaco - all’insegna della massima trasparenza, e a chi ha dubbi, dico che non si può pensare che i risultati siano corretti solo quando sono oltre i limiti consentiti".

Il messaggio della campagna, che si svilupperà principalmente a livello digital e social, è semplice e chiaro. "Io vado a Ravenna": a dichiararlo sono gli stessi turisti che scelgono la città. Una frase che diventa efficace hashtag di riferimento per tutti i target, interni ed esterni, nazionali e internazionali. Intorno a questo messaggio, da qui alla fine di giugno, si articola la prima fase della campagna che mette al centro un visual multisoggetto delle bellezze di Ravenna e del suo territorio e uno spot audiovisivo diffuso attraverso i canali social e con una pianificazione televisiva nazionale su La 7, dal 19 giugno al 1° luglio.

Diversi gli strumenti in campo, a partire dall’hashtag #iovadoaRavenna, che caratterizza una serie di immagini evocative del territorio e un ‘manifesto’ di valori e intenti. Lo spot sarà affiancato da video in diversi formati per la diffusione sul web e i social, sostenuti da investimenti sulle piattaforme digitali Google e Meta.

"Obiettivo della campagna - ha spiegato l’assessore al turismo, Giacomo Costantini - è ottenere il coinvolgimento di influencer, opinion leader, cittadini e “amici di Ravenna”, ma anche degli utenti della rete, che possano amplificarne il messaggio attraverso video multi-soggetto in forma di reel e short in cui dichiarano la loro intenzione di andare a Ravenna, ma in cui anche i residenti e gli operatori, con modalità differenti, possono manifestare la loro accoglienza’. Per questo è stato creato un social media kit, scaricabile online al link www.turismo.ravenna.itiovadoaravenna. La campagna, finanziata dal Ministero con 300mila euro prima dell’alluvione, è realizzata da Studiowiki.