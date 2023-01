A Capodanno 12 ore di tormenta. E...qualche igloo

Dal sole del giorno, a Capodanno del 1979, alla tormenta di neve scatenatasi fra tuoni e lampi poco prima della mezzanotte dopo che il vento aveva ‘girato’ di tramontana e poi di bora. Sul Ravennate in dodici ore caddero fra i dieci e i venti centimetri di neve trasformata in ghiaccio. Nel corso della notte molte linee elettriche finirono fuori uso e arduo fu il lavoro degli uomini dell’Enel per ripristinare l’erogazione per via delle strade impraticabili per la visibilità azzerata dalla tormenta. All’indomani i più contenti furono i ragazzini che si sbizzarrirono fra igloo, bob e sci.

A cura di Carlo Raggi