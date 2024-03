A casa le due giovani scomparse. Lieto fine pasquale per loro

Stanno bene e sono tornate a casa con i genitori le due ragazzine di 12 e 13 anni scomparse mercoledì mattina dal Lughese, dove vivono con le rispettive famiglie, e ritrovate dai carabinieri venerdì sera in un b&b nei pressi della stazione centrale napoletana dopo due giorni di ricerche. Già nella notte tutti i genitori avevano raggiunto Napoli per riabbracciarle. Ad accoglierli, i carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno e del nucleo Investigativo partenopeo che, in stretto coordinamento con personale del nucleo investigativo di Ravenna e delle compagnie di Lugo e di Ravenna, avevano intercettato le due anche grazie ai tabulati telefonici e alle celle agganciate dai loro cellulari.

Le ragazzine erano state trovate in ottime condizioni in corso Arnaldo Lucci all’interno di una struttura ricettiva a due passi dalla stazione dei treni. Probabilmente la loro intenzione era quella di trascorrere le vacanze pasquali assieme ad amici. Per questo motivo, dopo avere prelevato qualche centinaio di euro, si erano allontanate prima di entrare a scuola e aveva preso il treno per raggiungere il capoluogo campano. L’allarme era scattato perché uno dei genitori si era accorto che la figlia non era entrata a scuola grazie a una di quelle app che segnalano l’ingresso degli studenti alle lezioni. Da lì l’allarme era stato diramato attraverso i social con foto e numeri di cellulare da contattare in caso di avvistamento. Il pm di turno Monica Gargiulo aveva inoltre aperto un fascicolo per condurre tutte le verifiche del caso a partire dall’analisi dei tabulati.

L’allarme era stato inoltre diramato a tutte le prefetture italiane. E anche se il contesto iniziale - quello legato alla partenza - tra messaggi e prime testimonianze degli amici non offriva spunti tali da lasciare pensare a un imminente pericolo, è chiaro che per due ragazzine di quell’età, le insidie si sarebbero potute affacciare strada facendo. Senza contare poi lo stato di comprensibile apprensione dei genitori tanto che il padre di una delle due si era pure recato anzitempo a Napoli per cercarle. Per fortuna, grazie alla professionalità degli inquirenti, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi senza che alle due giovani capitasse nulla.