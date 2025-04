"A casa uccido tutti a fucilate", e si fa arrestare dai carabinieri per resistenza

Ha chiamato i carabinieri di Castel Bolognese per avvisarli che avrebbe ammazzato i suoi familiari a fucilate. Il motivo? In casa non gli lasciavano vedere i figli.

Quando i militari sono immediatamente arrivati sul posto, non hanno trovato armi. Ma non sono ripartiti a mani vuote visto che l’uomo ha reagito ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista del singolare episodio accaduto giovedì sera, è un 41enne operaio agricolo di origine albanese con piccoli precedenti di polizia.

Alla luce del contenuto della sua chiamata, i carabinieri hanno cercato armi sia in casa che in auto, non trovandole. I toni si sono accesi quando è stato il momento della perquisizione personale: a quel punto l’uomo - prosegue l’accusa - ha iniziato ad assestare spinte che gli sono valse l’arresto. Dell’accaduto è stato subito avvisato il pm di turno Angela Scorza. Venerdì pomeriggio davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Marianna Piccoli, il 41enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, ha patteggiato sei mesi ed è tornato libero.