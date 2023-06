A Casa Vignuzzi i kit di lettura facilitata

Sono stati fissati quattro appuntamenti a Casa Vignuzzi, in via San Mama 175, per consegnare i kit di lettura in Caa (Comunicazione alternativa aumentativa), curati dall’Istituzione biblioteca Classense in collaborazione con il Cmp, alle famiglie indicate dal personale sanitario. I kit verranno consegnati domani, il 10 luglio, il 25 settembre e il 9 ottobre 2023 alle 16. Nell’occasione si svolgeranno incontri con le logopediste.

In totale verranno distribuiti 100 kit. Info: 0544 287022 o 0544 482819.