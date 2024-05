A Casola correrà una sola lista. Centro-sinistra a sostegno di Nati

Alle elezioni comunali di Casola Valsenio dell’8 e 9 giugno parteciperà una sola lista: il ’Centro sinistra-Uniti per Casola’, con la candidatura a sindaco di Maurizio Nati, attuale vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Le modalità di voto e di elezione, nel caso di una sola lista, sono state modificate lo scorso gennaio alla luce del crescente astensionismo elettorale. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori.

Nel caso di una votazione valida saranno eletti consiglieri i dieci candidati della lista di centro sinistra: Sara Acerbi, 39 anni, impiegata; Dorothee Karina Bulling, 37, impiegata; Giancarlo Cantagalli, 64, pensionato; Filippo Dardi, 24, impiegato; Sonia Galliani, 54, insegnante; Filippo Manfreda, 25, ingegnere; Genny Morara 38, coltivatrice diretta; Francesco Naldi, 64, pensionato; Paride Ridolfi, 58, impiegato; Flavio Sartoni, 40, impiegato.

Sono i componenti di una lista che Nati ha costruito tramite contatti personali avendo presente gli impegni futuri.

"Si tratta – spiega il candidato Nati – di persone unite dalla volontà di lavorare ed impegnarsi per il futuro di un territorio unico e prezioso. Il senso di comunità e le radici profonde che ci ispirano possono essere il motore di una vera rinascita e di una salvaguardia territoriale tangibile. I drammatici eventi alluvionali del maggio 2023 hanno evidenziato l’importanza di una comunità forte, unita e motivata, pronta a farsi avanti. È questo il principio fondamentale che ha ispirato la creazione della lista civica ’Uniti per Casola’ con persone pronte ad affrontare le sfide dei prossimi anni".

Tra le sfide con cui fare i conti ve ne sono non poche impegnative e problematiche.

Basta citare la messa in sicurezza delle strade comunali interessate dalle frane, la questione della cava di Monte Tondo e la messa in sicurezza dell’edificio pericolante di via Matteotti oggi chiusa al traffico.

Sfide che peseranno tutte sui candidati della lista ’Uniti per Casola’ in quanto non ci sarà una minoranza, il cui compito non è solo fare opposizione ma contribuire al bene del paese, com’è accaduto per il disastro delle frane del maggio 2023 che ha visto impegnati sul terreno anche i tre consiglieri di minoranza di ’Alternativa per Casola’.

Beppe Sangiorgi