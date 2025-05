A Casola ’Erbe in fiore’ per esaltare lo splendore del Giardino

Domani, domenica 25 maggio, al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si terrà 'Erbe in fiore' che festeggia ed esalta il momento di maggior splendore del Giardino. In questo periodo è in piena fioritura, con una variegata gamma di colori e di tonalità, la maggior parte delle parcelle dove vengono coltivate circa 450 varietà di piante officinali per la cucina, la medicina e la cosmesi.

Si inizia alle 10 con una esperienza sensoriale grazie a una visita guidata che condurrà i partecipanti in un percorso olfattivo tra fiori di rose, le prime ginestre e piante officinali. Dal profumo si parte per approfondire la storia e gli usi delle piante. Al termine i partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio dedicato alle essenze, creando una fragranza personalizzata in ricordo del Giardino. La quota di partecipazione è di 10 euro, 5 euro dai 6 ai 12 anni e gratuito sotto i 6 anni (informazioni e prenotazioni 335.1209933).

Alle 12.30 si terrà un pranzo con piatti a base di erbe e fiori, in sintonia con l’ambiente. Catia Fava e Patrizia Pozzi prepareranno una degustazione originale, colorata, sana e naturale (il pranzo, costo 40 euro con prenotazione obbligatoria 335.1209933, vede il ritorno tra i fornelli di Catia Fava che, sotto la guida del botanico Augusto Rinaldi Ceroni, a cui è dedicato il Giardino, negli anni ’80 mise a punto menù stagionali alle erbe e ai fiori di grande successo.

Beppe Sangiorgi