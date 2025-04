A Casola fervono i preparativi per i Carri

Venerdì pomeriggio, 25 aprile, e sabato sera 3 maggio, sfileranno i tre Carri allegorici della Festa di Primavera di Casola Valsenio. Carri di festa e di pensiero, unici in Italia, nel solco di una tradizione centenaria. Carri unici per le tecniche di costruzione, la forma, i costumi, i trucchi, le posture dei figuranti e per i temi trattati, che propongono argomenti del passato e del presente e di un futuro positivo.

Si tratta di una sorta di ‘letteratura popolare’, un discorso rivolto alla piazza nell’antico linguaggio dell’allegoria che qui si rinnova nella raffinatezza delle forme, nell’arditezza delle costruzioni, nell’originalità dei costumi, e nella ricerca dei temi proposti in una relazione a stampa che riflette le scene e il senso dei carri. Una continua evoluzione che non perde di vista la tradizione grazie a giovani raggruppati in tre società costruttrici – Nuova Peschiera, Sisma ed Extra riunite nell’Associazione Carri aps – che ricercano il nuovo aiutati dal sapere e all’esperienza di carristi veterani. Ragazzi e ragazze che realizzano le strutture in legno, gesso e cartongesso, i costumi, il trucco e partecipano, come figuranti.

A differenza dei carri carnevaleschi con figure in movimento, i circa venti personaggi di ogni carro casolano restano immobili in pose plastiche che lasciano a bocca aperta il pubblico. Prima di tutto colpito dall’imponenza dei carri che nel pomeriggio sfilano al seguito di una banda e nella sfilata notturna vivono di musica e luci proprie. Due sfilate nelle quali i carri si presentano in modo diverso: nella prima sfilata pomeridiana colpisce la novità delle strutture, dei figuranti e dei temi trattati; la sfilata notturna affascina il pubblico col procedere dei carri nel buio della notte, con strutture e figure esaltate da luci radenti che ne esaltano la plasticità. Le figure poste alla sommità del carro, colpite da luci centrate solo su di loro, sembrano galleggiare nel buio in una visione che suscita nel incredulità, ammirazione e la sensazione vivere in un mondo di fantasia.

Nella giornata del 25 aprile sono previsti anche un mercatino artistico, un’esposizione dei modellini di progettazione dei carri dei vari anni e la proiezione continua nel Cinema Senio di un video sulla storia dei carri casolani. Alle 12 e alle 18.30 aprirà lo stand gastronomico della Pro loco. Nel pomeriggio sono previsti giochi per bambini, artisti di strada, sfilate di bande e della Segavecchia che alle 18,30 sarà processata e condannata al rogo, secondo un rituale, come i carri casolani, risale alla Mezzaquaresima. Alle 15.30 sfileranno i tre carri allegorici, seguiti da un dibattito che si concluderà con la premiazione del carro più apprezzato dal pubblico, mentre il verdetto della giuria ufficiale si avrà al termine della sfilata notturna.

Beppe Sangiorgi