Ravenna
CronacaA Casola la sagra dei frutti dimenticati
11 ott 2025
GIUSEPPE SANGIORGI
Cronaca
  A Casola la sagra dei frutti dimenticati

Oggi e domani e il prossimo fine settimana in centro storico alla riscoperta di pere volpine, mele gelate, nespole e corniole

La manifestazione a Casola Valsenio ha radici antiche: la prima edizione venne organizzata 34 anni fa

Ritorna per quattro giornate nel centro storico di Casola Valsenio la Festa dei frutti dimenticati in programma oggi e domani, oltre che sabato 18 e domenica 19. È una manifestazione dalla forte capacità attrattiva grazie ad una formula messa in campo da ben 34 anni che presenta, in una cornice di atmosfere e colori autunnali, i frutti al naturale e lavorati consumati un tempo nella collina romagnola. Frutti come azzeruole, pere volpine e broccoline, mele della rosa, sorbe, mele gelate, nespole, corniole, cotogni, giuggiole e così via. Frutti di piante la cui coltivazione è stata abbandonata nell’ultimo dopoguerra e ripresa nei primi anni ’90 grazie ad iniziative come la festa casolana, ispirata all’Orto dei frutti dimenticati realizzato da Tonino Guerra a Pennabilli.

L’evento vede disposte nel centro storico nel corso delle quattro giornate circa cinquanta bancarelle di agricoltori locali con frutti dimenticati e piante, valorizzate da addobbi evocativi del mondo contadino del passato. Si accompagnano, sullo stesso tema, mostre, degustazioni, balli e spettacoli di strada insieme a iniziative per bambini. L’offerta gastronomica spazierà dallo stand della Pro Loco con piatti autunnali a cocktail ai frutti, dai "fritti dimenticati" al sambudello, dalla torta di marroni ai piatti in tema proposti dai ristoranti locali. Interessanti anche le mostre di tele stampate, di dipinti a encausto dei prodotti romagnoli e delle dame realizzate da Ivana Poli con foglie e fiori. Da ricordare le visite guidate di oggi alle 10.30 al Cardello, la casa museo di Alfredo Oriani, con Massimo Isola, sindaco di Faenza, che parlerà di Oriani giornalista (0546/71044) e di domani al Giardino delle Erbe che conserva piante di frutti dimenticati (335/1209933). Nei due giorni la mostra mercato con le bancarelle colme di frutti ritrovati aprirà alle 10 per chiudere alle 20, mentre a mezzogiorno e la sera sarà aperto lo stand "Mela della rosa" gestito dalla Pro Loco che proporrà piatti a base di frutti dimenticati e marroni. Alle 16 nel punto degustazioni "Il giuggiolo" si terrà una degustazione di vini da vitigni dimenticati, accompagnati da pietanze in tema.

Beppe Sangiorgi

