A Casola si rinnova la Festa di Primavera

A Casola Valsenio si svolgerà martedì 25 aprile, la prima delle due giornate della Festa di Primavera. Mercati, mostre, proiezioni, laboratori per bambini e spettacoli musicali faranno corona alla sfilata pomeridiana dei carri allegorici. Si tratta di carri seri, di festa e di pensiero, che perpetuano una tradizione che risale alla fine dell’800, quando la sfilata si teneva nel giorno di Mezzaquaresima. Come un tempo sono costruiti con legno e gesso, integrato del cartongesso, e ‘vestiti’ con figuranti in costume immobili in pose plastiche. Personaggi e struttura propongono al pubblico e alla giuria riflessioni sui grandi temi del mondo contemporaneo, che rimangono segreti fino al momento della sfilata benché i tre carri vengano costruiti uno di fianco all’altro.

Sono carri unici in Italia, capaci di coinvolgere i giovani che, insieme ai più anziani ed esperti costruttori di carri, si ricompongono ogni anno in tre società: Nuova Peschiera, Sisma ed Extra. In circa due mesi realizzano strutture del peso di circa 70 quintali, lunghe sette metri, larghe sei ed alte oltre otto, con sopra dai15 ai 20 figuranti. Tra i costruttori figura lo scrittore Cristiano Cavina che spiega: "Grazie alla cultura dei carri viene mantenuta la memoria materiale delle tecniche di costruzione e del gergo dei carpentieri e dei muratori di un secolo fa. I giovani si sono appassionati a questa tradizione rispettandone le regole ma innovando nella scelta dei temi e nelle rappresentazioni allegoriche con i maschi impegnati nella costruzione del carro e le ragazze nella realizzazione dei costumi".

La Festa inizia alle 10 con i mercati di artigianato, gastronomia, hobbisti e ceramisti. Alle 11.30 aprirà lo stand gastronomico gestito dalla Pro loco che riaprirà alle 19. Nel Parco G. Cavina sarà allestita la mostra fotografica ‘Sguardi e strutture’ con immagini dedicate ai carri casolani, mentre nel Cinema Senio saranno proposte proiezioni non stop sulla loro storia. Alle 14,30 è in programma un concerto delle bande ‘A. Venturi’ di Casola, Banda del Passatore di Brisighella e Premiata Filarmonica di San Miniato (PI) che, secondo, la tradizione, accompagneranno i tre carri che inizieranno a sfilare alle 15.30. Alle 18, a cura dello Spekkietto, si svolgerà un dibattito sui carri che hanno sfilato, con premiazione del carro che più è piaciuto al pubblico. La Festa di Primavera proseguirà la sera di domenica 30 aprile con la sfilata notturna dei carri che assumeranno nuova veste e un diverso e più suggestivo fascino grazie all’uso autonomo della musica e delle luci che esaltano le figure dei quadri viventi. Al termine la giuria ufficiale premierà i miglior carro delle due sfilate, sulla base del tema proposto, della sua rappresentazione allegorica e dei costumi.

Beppe Sangiorgi