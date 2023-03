A Casola Valsenio è festa per il tartufo primaverile

Si svolge oggi a Casola Valsenio la ‘Festa del tartufo primaverile’, detto anche marzola o bianchetto. È un tartufo meno pregiato e meno profumato di quello autunnale, ma è egualmente apprezzato, anche perché ha costi molto contenuti e normalmente se ne trova in abbondanza. S’inizia questa mattina alle 8,30, con ritrovo al bar Simone di Borgo Rivola, per un’escursione alla scoperta di grotte e fenomeni carsici del Parco Regionale della Vena del Gesso, guidati da Andrea Benassi, speleologo ed antropologo. Dalle 10 sarà allestita nel centro storico una mostra mercato del tartufo e un piccolo "Mercato del contadino", seguito, alle 11,30 dall’apertura dello stand gastronomico della Pro Loco in viale Neri, con piatti a base di tartufo: goccia d’oro, tortelli di ricotta, portafoglio di carne, uova e sformato di patate.

Nella stessa giornata è possibile assaggiare piatti a base di tartufo presso i locali Crai (Via Soglia 1), Pizzeria Cappero (Via Matteotti 59), il Casola di Manuela (Via Cortine 4), Agriturismo Ca Nova (Via Breta 29), Piadineria da Lori (Via Cantone 5), Podere Ortali (Via Lama 18), La Curva (Via Senio 110), Relais Mevigo (Via del Monte 35), Trattoria Valsenio (Via Cardello 55), Locanda del Cardello (Via Cardello 11). Il titolare della Locanda, Claudio Veroli, fa il punto sulla stagione tartufigena: "È iniziata bene, poi c’è stato un rallentamento con pezzature piccole e da una decina di giorni c’è stata una ripresa, ma con scarse pezzature importanti, che costano sui 20 euro all’etto, mentre quelle medie 15 euro e le piccole 10 euro".

Nel primo pomeriggio si terrà nel Parco G. Cavina una dimostrazione di ricerca del tartufo con cani e una gara a tempo tra i tartufai casolani. Vedere un tartufaio e il suo cane impegnati nella ricerca è uno spettacolo affascinante e raro: il cane gira e rigira, fiuta e, quando è sicuro, scava, poi interviene il padrone che raccoglie il tartufo e premia il cane con un biscotto. Dalle 15 in piazza Sasdelli saranno allestiti giochi per bambini e dalle 16 si esibirà in balli popolari il gruppo ‘Fragole e tempesta’, nato nell’Appennino bolognese per promuovere la musica e i balli della tradizione.

Beppe Sangiorgi