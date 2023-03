A Casola Valsenio un addetto alla contabilità

Un addetto amministrazione e contabilità

Scadenza il 27 marzo 2023.

Un’azienda di Casola Valsenio, che è anche sede del lavoro, richiede una figura professionale in grado di occuparsi dell’inserimento di nuovi fornitori nel gestionale Sap. Si occuperà del controllo e della registrazione delle fatture, dei movimenti contabili e della prima nota. L’azienda richiede il diploma di Ragioneria o equivalente ed è preferibile un’esperienza precedente nella mansione, la conoscenza del gestionale Sap e del pacchetto Office, in particolare di Excel. La figura richiesta deve essere automunita. Il contratto è a tempo determinato per sostituzione di maternità. L’orario di lavoro è a tempo pieno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.