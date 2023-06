Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità a Castel Bolognese. È tornato il mercato dopo la devastante alluvione che ha colpito gravemente la cittadina sulla via Emilia. Le associazioni di categoria del Commercio, Confesercenti e Confcommercio, insieme al sindaco di Castel Bolognese hanno voluto salutare di persona ieri mattina gli ambulanti che finalmente sono potuti tornare ad occupare i loro banchi al mercato cittadino del venerdì, portando in città una ventata di colore e di animazione dopo giorni molto difficili. "Tanta gente – fanno sapere dalle associazioni del commercio – ha frequentato il mercato che si riconferma punto fondamentale e inestimabile di aggregazione sociale e di servizio di vicinato per tutta la cittadinanza". Il mercato si svolge due volte la settimana, martedì e venerdì dalle 8 alle 13, nella centrale piazza Berardi.

Nella fotografia: Giacomo Tasselli di Confcommercio Ascom Faenza e Chiara Venturi di Confesercenti insieme al Sindaco Luca Della Godenza e a Max Morelli e Anna Beoni, commercianti su area pubblica.