A Castel Bolognese reagisce alla polizia

Durante un controllo in stazione a Castel Bolognese, ha reagito agli agenti di una Volante del commissariato manfredo prendendoli a spintoni. Per questo motivo Fation Tosca, 39enne di origine albanese che in passato aveva abitato a Faenza e che ora risulta essere senza fissa dimora, è stato arrestato così come dispoto dal pm di turno Francesca Buganè Pedretti. L’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi sostituito nell’occasione dalla collega Silvia Ceroni, ieri mattina è comparso in tribunale a Ravenna davanti al giudice Federica Liposcek e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. Qui, dopo avere precisato di essere disoccupato da un anno, a specifica domanda ha risposto di non avere precedenti. A quel punto il giudice gli ha fatto notare di avere invece quattro condanne passate in giudicato oltre ad alcune denunce pendenti. Per questo motivo, il verbale d’udienza verrà trasmesso alla procura per valutare l’ipotesi di falsa testimonianza.

In merito all’accaduto, il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora sul territorio provinciale, così come aveva chiesto la procura. Il processo è stato infine aggiornato, su richiesta della difesa, a metà gennaio prossimo.