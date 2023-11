A centinaia per il doc: "Senza di lui siamo persi"

Sono duecento, radunati sullo spartitraffico di viale Randi, davanti al tribunale. Portano con loro duecento storie di animali, curati "con dedizione", in molti casi salvati, dal veterinario Mauroo Guerra. Indossano magliette “io sto con Mauro Guerra“, scandiscono cori: "Vogliamo giustizia", "Vergogna", riferito a processi – giudiziario e mediatico – che lo metterebbero all’indice. Esibiscono cartelli e striscioni: "Da Savarna per il doc", "La peggior forma di giustizia è la finta giustizia". Alcuni sono sarcastici: "Gatti morti poi risorti", la foto dei mici spacciati come cadaveri, in realtà sotto anestesia. Quando il veterinario passa in auto davanti dal tribunale, sale alto l’urlo di incitamento. Lo stesso, poco dopo, affida ai social il suo grazie: "In 25 anni ho sempre fatto del mio meglio per il bene di tutti gli animali, quante notti ho passato sveglio per non lasciare nessuno senza le adeguate cure. La vita è strana, non mi sarei mai aspettato che un giorno qualcuno mi avrebbe attaccato su quello che ritenevo il mio miglior pregio, la tutela degli animali".

In strada ci sono le storie dei suoi pazienti. "Axel sta con Mauro Guerra". Axel è un pastore tedesco, "Mauro lo ha in cura da quando aveva due mesi e mezzo – racconta Carmen, la padrona – e oggi ne ha 12. Stette male a Santo Stefano e fu aggredito da un pitbull a Ferragosto, sempre Mauro mi fece andare in ambulatorio a curarlo". Il veterinario di Sant’Antonio ha unito persone di popoli oggi in guerra: Viaceslav, profugo ucraino, gli ha affido il suo bassotto che aveva problemi alle gambe. Invece l’amica Alexandra, Russa di Mosca, vive qui da 25 anni: "Ho dieci cani, da Mirabilandia li porto a Mauro da sempre. A lui e a nessun altro. Senza, siamo perduti". Scende in strada l’avvocato Lelli Mami: "Siamo in tantissimi, alla faccia di chi diceva che il gruppo era formato da qualche gattaro esaltato". Spiega che il gruppo facebook ’Io sto con Mauro Guerra’, più di tremila membri, "ha ottenuto la rinuncia dell’Enpa a costituirsi parte civile". Poi un lungo j’accuse. Contro "gli organi massmediatici", che invita a "tenere una condotta più corretta", quando fin qui "avrebbero concentrato l’attenzione sulla partigiana costruzione della vicenda della pubblica accusa". Contro l’ordine dei veterinari, che "ha sposato acriticamente la tesi dell’accusa", radiando Guerra "prima di una sentenza definitiva". E contro le associazioni animaliste parti civili al processo che, in disaccordo con le sezioni locali "che apprezzano e sostengono Guerra", "hanno inventato animali di serie A e di serie B". Col sequestro del laboratorio, infine, "gli hanno fatto morire le api, vitali per il mondo, e animali che aveva in cura".

Lorenzo Priviato