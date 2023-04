A Cervia arriva Fiorella Mannoia Canterà in piazza il 5 agosto

Ad arricchire il grande calendario di eventi estivi di Cervia arrivano, il 5 agosto in piazza Garibaldi, Fiorella Mannoia (nella foto) accompagnata al piano da Danilo Rea. Con il concerto ‘Luce’ i due incanteranno il pubblico della piazza.

Sul palco, immersi nella penombra delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. ‘Luce’ è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management. I biglietti, in prevendita da ieri, sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Mannoia e Rea si affiancano agli altri grandi appuntamenti di alto livello dell’estate cervese. Dal cartellone del Ravenna Festival con nomi come Sergio Rubini (14 giugno, Arena Stadio dei Pini), Valentina Lodovini (29 giugno, Arena Stadio dei Pini), Nada (1 luglio, Arena Stadio dei Pini) e Federico Buffa (5 luglio, Arena Stadio dei Pini).

Inoltre ci saranno Max Angioni il 22 luglio e Alice con le canzoni di Franco Battiato il 23 luglio, sempre in piazza Garibaldi.

Ilaria Bedeschi