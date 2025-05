"A Cervia il beach stadium di Marina"

"Era il 2016 quando Michele de Pascale, allora candidato sindaco, prometteva con convinzione in campagna elettorale la realizzazione di un beach stadium a Marina di Ravenna. Una struttura innovativa, con 3.000 posti, fruibile tutto l’anno, capace di ospitare sport, eventi e concerti" scrive Nicola Grandi, candidato sindaco per Viva Ravenna, Forza Italia e Fratelli d’Italia. "Oggi – prosegue Grandi –, dopo due mandati da sindaco e appena nominato presidente della Regione, de Pascale ha annunciato con entusiasmo un progetto simile… Ma a Cervia!" dove "insieme al sindaco Missiroli lo ha definito ’la strada giusta per rafforzare il modello storico di Cervia’. Ma se si tratta del modello storico di Marina, che negli anni ha visto ospitare competizioni anche mondiali!".