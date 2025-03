A Cervia in mostra fino al 23 marzo le opere di Barbanti

La mostra “Figurativo segreto” dell’artista Melissa Barbanti, organizzata presso il Magazzino del Sale - Torre (via Nazario Sauro, a Cervia), a cura di Greta Zuccali, ha aperto le porte domenica; sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Il titolo “Figurativo Segreto”, racchiude l’essenza del lavoro di Melissa Barbanti, un’arte che si colloca al confine tra figurazione e astrazione. Se a prima vista le sue opere possono sembrare sospese in una dimensione eterea e indefinita, osservandole con maggiore profondità emergono forme riconoscibili, riferimenti umani e animali che affiorano dalla materia pittorica, come frammenti di una narrazione sottile e misteriosa.

Questi gli orari della mostra, che si chiuderà il 23 marzo: lunedi - giovedì: 14.30-19; venerdì – sabato - domenica: 10-19. L’ingresso è gratuito.