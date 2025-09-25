A Cervia la scherma è diventata di casa

La stagione sportiva del Circolo della Spada Cervia-Milano Marittima è ricominciata a inizio settembre, gli allenamenti proseguono tutto l’anno sportivo. "Ricordiamo con orgoglio – dicono dal Circolo cervese – i nostri atleti qualificati ai campionati italiani Cadetti e Giovani nella stagione appena passata, a Terni e Riccione con buone prestazioni da parte di Samuel Quartieri, Diego Rustighi, Alessandro Moretti, miglioramenti da parte di Luca Righi, Thomas Neri, Lorenzo Benvenuti, Jacopo Budini, inoltre di tutto il gruppo di schermitori cervesi del settore Under 14 e dei più piccoli".

La palestra dedicata alla scherma nel territorio è a Cervia, in via Pinarella 66: "Per praticare questa meravigliosa disciplina olimpica – proseguono al Circolo della Spada – si può iniziare sin dalla più tenera età: corsi e lezioni si possono praticare a partire dai 5 anni fino all’età adulta ma anche master, con gruppi sia riservati agli agonisti ma anche per gli atleti amatoriali. Uno staff completo con la piena disponibilità dei maestri, dello staff tecnico, dei preparatori atletici e del mental coach che lavorano ogni giorno il miglioramento dei gruppi da loro allenati. Allenamenti che possono offrire benefici tecnici, fisici e mentali, anche perché l’ideatrice e guida della scherma cervese è Greta Pirini, laureata in Scienze Motorie, osteopata e maestra federale".

All’interno della scuola di scherma cervese, Greta Pirini nasce come maestra federale Per le tre armi olimpiche: fioretto, spada e sciabola. Grazie alle sue conoscenze è stata anche inserita nello staff delle nazionali Giovani e Cadetti. A Cervia sono attivi entrambi i settori, agonistico e amatoriale: è possibile svolgere una settimana intera di prova prima di iscriversi. Il giovane talento più importante uscito dalla palestra cervese è Matteo Galassi, ora tesserato per Gs Carabinieri.