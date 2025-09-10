A Cervia la terza serata di Cinefood. La band di ragazzi speciali Ologramma

Torna, per il terzo anno, l’evento Cinefood, promosso dal progetto Cervia social food, dalla cooperativa San Vitale e, in particolare, da Cucinasorriso, la cucina popolare di Cervia. Questa sera è in calendario l’ultima delle tre serate della rassegna che, a causa del previsto maltempo, anziché svolgersi come le precedenti presso la Cucinasorriso, in via Levico, avrà luogo presso il Magazzino del Sale Torre nel centro di Cervia (via Nazario Sauro 24).

Il programma prevede alle 18:30 il concerto della Band Ologramma, ragazzi speciali del territorio modenese che ci hanno più volte accompagnato, insegnandoci a sognare e a sperare, con il concerto ’Pane e castagne’. Per rispondere a un desiderio dei ragazzi, sarà con loro presente Mirko Casadei.

Dopo la cena curata dall’Osteria La Ciurma e il saluto del sindaco Mattia Missiroli, ci sarà lo spettacolo ’Don’t tell my Mon’, spettacolo di storytelling di e con Matteo Caccia e alcuni ospiti volontari. Voluto fin dall’inizio come momento di condivisione di sentimenti e di cultura, Cinefood ha proposto quest’anno tre serate ricche e significative. ’Dalla prima serata dedicata alla bellezza dei nostri paesaggi alla seconda serata di ieri dedicata ai luoghi della cultura.

Tutte le entrate delle serate vanno a sostegno del progetto Cervia social food e, in particolare, della cucina popolare. Anche durante la serata di oggi è vivere la comunità di Cucinasorriso grazie alle diverse caratteristiche degli ospiti, ai cuochi volontari, ai ragazzi del centro sociooccupazionali Ikebana e ai tanti volontari che ogni giorno rendono possibile questo sogno (dai raccoglitori di briciole, agli aiuto cuochi, ai camerieri, a chi fa le pulizie e a chi, in tutti i modi possibili, ci accompagna).

Per partecipare è necessario prenotare telefonando o inviando un messaggio a 3427629030 oppure inviando una e-mail a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it. Durante la serata sarà possibile acquistare oggetti presso il Centro del Riuso Magazzino 11 e in particolare sarà a disposizione la grande mostra di quadri. Cervia social food, Cucinasorriso e Cinefood si propongono come progetti di comunità e si ringraziano tutti coloro (imprese e cittadini) che hanno permesso di salvare l’evento. L’evento è anche una occasione per trovare nuovi volontari che desiderano vivere questa esperienza di comunità. Chi vuole diventare volontario in una delle azioni del progetto o vuole conoscere qualcosa in più su "Cervia Social Food" si può scrivere una mail a cervisocialfood@sanvitale.ra.it o chiamare il numero 334 3298097.

Ilaria Bedeschi