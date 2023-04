‘A Cervia per Grazia Deledda’ Il primo festival per la scrittrice

‘A Cervia per Grazia Deledda’ è il titolo del festival la cui prima edizione è in programma il 13 e 14 maggio a Villa Caravella, la casa comprata dalla scrittrice dopo il premio Nobel del 1926, che le servì per mettere radici nella città scelta come ‘buen retiro’ fin dal 1920. Un festival per creare un legame tra una dimora storica, i cui muri conservano ricordi e memorie, e la città che intende valorizzare anche i luoghi vissuti dalla scrittrice per far conoscere a tutti la ‘Casa color biscotto’, appartenuta all’unica donna italiana ad avere vinto il Nobel per la Letteratura. Per 15 anni Cervia è stata il rifugio estivo di Grazia Deledda, che l’ha ricordata e rappresentata in almeno quattro dei suoi romanzi e in una dozzina di novelle.

Sabato 13 maggio, a Villa Caravella in viale Colombo 65, i giardini ospiteranno la prima delle due giornate durante la quale si alternerà una maratona letteraria delle opere di Grazia Deledda, un colloquio tra le scrittrici Rossana Dedola, Cristina Marconi e Grazia Varesani, continuando con laboratori per bambini e un omaggio musicale con le note dei primi anni del ‘900. Domenica 14 maggio, i sindaci di Cervia Massimo Medri e di Nuoro Andrea Soddu scopriranno una targa storica di fronte a Villa Caravella, che valorizzerà la dimora come tappa di un percorso culturale. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comitato per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, del Comune di Cervia e del Comune di Nuoro, oltre che della Regione Emilia Romagna. Molte le collaborazioni, in particolare da parte delle scuole Deledda, Pascoli e liceo linguistico. Il festival è il primo, ma non l’unico progetto dell’associazione che intende promuovere l’eredità della scrittrice attraverso molteplici iniziative, seguendo il percorso avviato dal Patto di Amicizia siglato tra Cervia e Nuoro nel nome di una scrittrice che ha magistralmente raccontato la terra di Sardegna, amando smisuratamente la ‘bella verde e ventosa Cervia’. Non mancherà la figura dell’umile staglino Trucolo, interpretato dal burattino di Vladimiro Strinati.

"L’Amministrazione comunale sostiene lo spirito di questo festival e riconosce l’importanza della figura di Grazia Deledda – spiega l’assessore alla Cultura, Cesare Zavatta –. Questo evento va a integrare il programma di iniziative, partito a novembre 2021 per celebrare i 150 anni dalla nascita della nostra cittadina onoraria, che intendiamo continuare a valorizzare e ricordare". Durante il festival l’area sarà allestita con piante e fiori. Nella duegiorni si alterneranno conversazioni tra scrittrici, letture di testi, teatro, laboratori didattici, musica e gastronomia.

Ilaria Bedeschi