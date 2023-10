A Cervia si anima tutto il centro

Da oggi al 1 novembre, il cuore di Cervia batterà al ritmo di Halloween con feste e intrattenimento. L’evento coinvolgerà diverse location, tra cui Piazza Garibaldi, Piazza Pisacane, Viale Roma, Via Bertoni, Borgomarina e l’Officina del Sale. Piazza Garibaldi sarà il cuore pulsante dell’evento, con giostre, musica e la misteriosa “Tana delle Zucche”, un percorso adatto ai più piccoli, ricco di indovinelli e prove di coraggio. Martedì spettacolo di fuoco a cura di Moko, il Country Horror Show e la musica live con Saint Cecilia e Operazione Belle animeranno la piazza. Piazza Pisacane offrirà laboratori curati da Bubusettete e musica dal vivo con Polverelli. Viale Roma ospiterà laboratori curati da Mary, giostre e un vivace mercatino locale. In serata cartomanti e astrologi animeranno il viale.

In Via Bertoni. Martedì truccabimbi e cronache dal “Sottosopra” coinvolgeranno il pubblico, a cura di Never Say Never.

Borgomarina, Officina del Sale e Saledolce saranno i luoghi imperdibili della serata di martedì. Borgomarina ospiterà “L’invasione dei Granchi Blu”, un aperitivo a base di Granchio Blu organizzato dai Pescatori di Cervia. Officina del Sale offrirà attrazioni per tutte le età dall’aperitivo fino a cena. Da Saledolce, “Halloween is coming” con un dj set che accompagnerà la serata, l’offerta “All you can eat” e promozioni sulle bevande per allietare la serata.