"A Cervia un ponte da 200mila persone"

A Cervia è boom di presenze per turisti di giornata, hotel e seconde case. E gli ingorghi, lunghissimi, non sono mancati. Complice il lungo ponte, il sole - anche se a sprazzi - e i numerosi eventi, la città è stata letteralmente ‘presa dall’assalto’ da migliaia di persone che in questi giorni stanno trascorrendo le loro ore tra spiaggia, pineta, saline e centro città.

Diversi i disagi dipesi dagli orari di ingresso e, soprattutto, di uscita dalla città. Strada Statale Adriatica con imbottigliamenti, in particolare nel momento dei rientri - e in entrambe le direzioni: verso Ravenna e verso Rimini. Segno, insomma, che il movimento in questi giorni c’è. Rallentamenti anche per la concomitanza con grandi eventi nella vicina Cesenatico come ‘Azzurro come il pesce’.

L’evento clou di Cervia è certamente il ‘Festival Internazionale degli Aquiloni’ che si sta svolgendo nella spiaggia di Pinarella e ha attirato moltissime famiglie e che proseguirà fino al primo maggio; poi ‘Incozzati’ a Tagliata, dedicato al buon cibo, che si concluderà oggi. Poi Primavera Marittima, passeggiate per i negozi e oasi naturali come Casa delle Farfalle, Parco Naturale e saline. Soddisfatti anche ristornati e locali. Il meteo, seppur con temperature ancora fresche, sta aiutando.

Un po’ di pioggia ieri non ha spaventato operatori economici e visitatori i quali hanno atteso il sole che, dopo poco, è tornato a splendere. Oggi, 25 aprile le aspettative sono altrettanto alte, così come fino a lunedì prossimo. Dieci giorni che, con la complicità del bel tempo, segneranno il vero e proprio inizio di stagione turistica. Dunque, si segnala che anche per le prossime giornate sarà probabile trovare incolonnamenti e parcheggi pieni quantomeno nella prima fascia.

Anche i controlli da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine sono costanti.

"Anche questo weekend, nonostante il tempo non ottimale e grazie certamente al ‘Festival Internazionale degli Aquiloni’, Cervia ha fatto registrare presenze importanti. Le località erano vive e molto frequentate partendo da Tagliata con ‘Incozzati’, passando per Pinarella e Cervia fino ad arrivare a Milano Marittima, con la bellissima passeggiata del lungomare che - grazie al ponte sul canalino - ha dato un nuovo slancio, allungando la passeggiata dal Centro – spiega il primo cittadino Massimo Medri –. Tutto questo ha fatto registrare una affluenza davvero considerevole circa 200mila persone hanno raggiunto la nostra località, provocando anche alcuni disagi in uscita dalla città, causati da una statale bloccata, sui quali è intervenuta la Polizia locale, regolando il deflusso. Ad ogni modo la stagione è iniziata sotto i migliori auspici, e con un numero di turisti che in questo periodo dell’anno non vedevamo da anni".

Ilaria Bedeschi