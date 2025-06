A Cervia vincono ancora i tedeschi

Reginetta degli arrivi, non dei pernottamenti. Cervia nei primi quattro mesi dell’anno si conferma la destinazione con più turisti, ma non raggiunge Ravenna (inteso come città d’arte + mare) per quanto riguarda le notti. I visitatori sono stati 114.015 (+3,3%) per 249.015 (-4,8%). Gli italiani sono stati 99.796 (+1,3%) per 194.575 notti (-4,3%), gli stranieri 14.219 (+19,9%) per 54.440 notti (-6,4%). Tra gli arrivi dall’estero il dato più alto è quello dei tedeschi, che sono stati 3.135. Tra gli italiani spiccano 31.753 lombardi, 27.073 emiliano-romagnoli, 7.176 toscani e 6.541 veneti. Il mese di aprile è stato, ovviamente, quello con i numeri più alti. E ha visto una bella crescita anche rispetto al 2024: 77.276 turisti (+23,5%) per 173.805 notti (+19,8%), di cui 67.403 italiani (+19%) per 135.058 notti (+13,9%) e 9.873 stranieri (+66,7%) per 38.747 notti (+46,6%). Come a Ravenna, gennaio è stato tiepido, febbraio negativo e marzo buio: nel primo mese dell’anno sono arrivati 10.437 turisti (+23,8%) per 27.391 notti (-2,6%). Nel secondo sono stati 9.370 (+11,7%) per 17.926 notti (-12,9%) e a marzo 16.932 (-45,4%) per 29.893 notti (-55,9%). I giorni con più turisti? Il 20 aprile, a Pasqua, c’erano 18.526 turisti, il 25 aprile erano 17.846, il 19 aprile 17.082, il 26 erano 16.249, il 18 infine 10.660. C’è chi a Cervia ha festeggiato anche il Capodanno: sono stati 2.591 i turisti che hanno trascorso qui la prima giornata del 2025.

E gli altri comuni? Faenza registra numeri simili al 2024, con 16.686 turisti nei quattro mesi (-0,3%) per 52.401 notti (+1,4%). Aprile, nonostante un -6,4% negli arrivi (che sono stati 4.522) vede un bel +20,2% nelle notti (15.822). Lugo nei quattro mesi ha accolto 9.105 turisti (-6,1%) per 22.140 notti (+8,1%). Tra i comuni collinari quello coi numeri più alti è Riolo Terme, con complessivamente 3.763 turisti (+22,8%) per 14.702 notti (+15,3%). Segue Brisighella, dove i visitatori sono stati in totale 3.374 (-3,4%) per 7.077 notti (-0,9%). In totale in provincia di Ravenna nei primi quattro mesi del 2025 sono arrivati 263.626 turisti (-0,6%) per 685.814 notti (-2,1%). Gli italiani sono 217.542 (-3,3%) per 519.855 notti (-5,4%) e gli stranieri 46.084 (+15%) per 165.959 notti (+10%). Il mese di aprile in provincia ha visto arrivare 144.976 turisti (+14,4%) per 375.031 notti (+17,6%). Gli italiani sono stati 119.772 (+10,1%) per 286.324 notti (+11,5%), gli stranieri 25.204 (+40,5%) per 88.707 notti (+42,9%).

sa.ser