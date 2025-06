A Classe alla scoperta dei segreti del judo

Terzo appuntamento scuola di Judo Gratuito per i ragazzi domani alle 19 a Classe. ’Judo al Parco’ ha inaugurato la stagione giovedì 12 giugno all’ombra della loggetta lombardesca. Il sindaco Alessandro Barattoni è intervenuto per precisare l’importanza dello sport e delle iniziative che danno una continuità anche durante il periodo estivo animando i nostri parchi pubblici.

Al secondo appuntamento - giovedì 19 al Parco Dian Fossey - hanno partecipato numerosissimi fra bambini e ragazzi, molti al loro primo appuntamento con il judo. Durante l’evento i partecipanti hanno potuto anche cimentarsi in una breve dimostrazione di yoga per Bimbi con un’insegnante dedicata.

L’associazione Kaishi Judo Romagna che da ben otto anni regala durante i mesi estivi l’opportunità per tutti di provare Judo, questa estate organizza anche alcune uscite nei parchi ed anche in località marine sulla base del progetto “Ri-Ciclo e Judo”.

Per coloro che vorranno dedicarsi alla pratica del Judo, il prossimo appuntamento sarà come detto domani in fascia serale a Classe presso il giardino Angiolini Martinelli Patrizia, accanto alla locomotiva dalle 19 alle 20.45. La partecipazione è gratuita; verrà offerta anche una merenda a tutti coloro che saliranno sul tatami. Info: kaishijudo@libero.it oppure telefonare al 345/1215375.