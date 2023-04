A Concettina il bar del Circolo Velico Adriatico

Concettina Venuti da quest’anno gestirà il bar ristorante all’interno del Circolo Velico Adriatico Wind Club di Porto Corsini in via Teseo Guerra 25.

Il locale, aperto da marzo, "gode di un’ottima posizione – si legge in una nota di Confesercenti Ravenna – grazie all’ampio parcheggio e alla prossimità dell’ingresso alla palizzata, oltre alla dotazione di uno spazio verde recintato, ottimo anche per le famiglie. Uno dei punti a favore è il menù dedicato per gli operatori che in queste giornate di preparazione alla stagione estiva necessitano di una pausa pranzo veloce e gustosa".

In questo momento è disponibile solo nell’orario di pranzo mentre, con l’inizio della bella stagione, sarà aperto anche la sera e saranno organizzati eventi musicali e di intrattenimento, oltre ad eventi sportivi.