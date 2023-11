A Conselice domenica torna il coro Gen Verde per don Mongardi

Era il 28 settembre 1973 quando la comunità parrocchiale di Conselice si apprestava a celebrare il Congresso Eucaristico di zona. Per l’occasione fu invitato il Gen Verde, un gruppo vocale strumentale tutto al femminile, che riscosse un grande successo. "Fummo tutti folgorati dal messaggio di unità e solidarietà fra i popoli – ricorda Gian Luigi ‘Gigi’ Tubertini, volontario del gruppo parrocchiale –. Da allora il canto ‘I ponti’ è rimasto il nostro inno conselicese. In quella sede sarebbe stato difficile pronosticare un rapporto così duraturo, che ha visto negli anni, quali suoi principali artefici, da una parte Paola Stradi, storico capogruppo del Gen, e dall’altra don Pietro Mongardi, che ci hanno permesso di avere le ragazze per ben 15 volte, supportati dall’amministrazione comunale. Uno straordinario rapporto che ha favorito, nel 1996, la ‘consegna delle chiavi della città di Conselice’, rendendo le ragazze del Gen Verde cittadine conselicesi". In tutti questi anni ‘Gen Verde’ ha dato vita a sette spettacoli, partecipando due volte alle prime messe di nuovi parroci, all’inaugurazione del monumento a don Gianstefani e al rifacimento della Piazza di Conselice, nonché alle messe cantate per i 65 anni e 70 anni di sacerdozio di don Pietro.

E domenica 26 novembre il ‘Gen’ tornerà per la 16esima volta, in occasione di ‘Conselice e Gen Verde, 50 anni in amicizia e comunione’. Alle 10.30, nella chiesa dedicata a San Martino, animerà la messa, seguita da testimonianze. Alle 16.30, nel palazzetto dello sport, andrà in scena uno spettacolo del Gen Verde Acoustic. "Celebrare mezzo secolo di ‘amicizia e comunione’ – spiega Tubertini, organizzatore dell’evento – nasce dall’idea di vivere un momento significativo con la cittadinanza per commemorare don Mongardi, parroco per 46 anni e conselicese per 60, deceduto lo scorso anno, e ricordare i sindaci Cocchi e Filipucci, che hanno voluto tanto bene alle ragazze". A Tubertini fa eco l’attuale parroco don Massimo Pelliconi: "Poterci di nuovo incontrare con il Gen Verde è per noi motivo gioia di gratitudine a Dio. Si tratta di un’amicizia che dura da mezzo secolo e che ci riporta alla grazia di un dono straordinario che lo Spirito Santo ha depositato in Chiara Lubich per il bene di tutta la Chiesa e l’umanità".

lu.sca.