A Conselice ignorata la Festa della Repubblica

La festa della Repubblica Italiana anche quest’anno e forse solo a Roma, dove è stato invitato lo stesso sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi, è stata onorata con una emozionante cerimonia, che ha mostrato quella parte vera dell’Italia che ama e si riconosce ancora in quella Patria consegnataci dai nostri avi e al prezzo di sanguinose e sofferte lotte.

In molte altre località italiane, infatti, e fin dal dopoguerra 1945, i festeggiamenti risultano sempre molto limitati o ignorati. Come è capitato anche quest’anno a Conselice, dove la festa del due giugno è stata praticamente del tutto ignorata. Questo sia dalle istituzioni che dai conselicesi, che nel centro storico hanno esposto in tutto la bellezza di tre bandiere tricolori ( una in piazza Garibaldi-Foresti e due nella via Selice Vecchia). Del resto Conselice ha da tempo, ormai, smarrito la sua anima comunitaria, ovvero l’amore per le sue radici e per la storia del suo pur dignitoso passato.

Renzo Rossi

Disagi per il cantiere

sull’Adriatica

I lavori sulla statale Adriatica stanno notevolmente rallentando il traffico di quell’importante arteria stradale. Spesso alla rotonda con la Ravegnana si creano dei piccoli ingorghi.

Non ho dubbi sul fatto che quel cantiere sia necessario, ma farlo a ridosso dell’estate mi pare una scelta poco lungimirante, e sfido chiunque a dimostrare il contrario.

Alessio P.