A Conselice un milione per l’area campo sportivo

Il progetto di riqualificazione del quartiere attorno al campo sportivo di Lavezzola a Conselice è stato premiato dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana, con un finanziamento di 850mila euro. Il regalo al sindaco, Andrea Sangiorgi, è arrivato proprio al compimento del primo anno di amministrazione. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale sul finire dello scorso anno è rientrato nella lista dei 28 che hanno ricevuto il finanziamento, tra gli oltre 160 che erano pervenuti dai comuni dell’intera regione. L’importo complessivo dell’intervento è di oltre 1 milione di euro, di cui 850mila euro chiesti e ottenuti dalla Regione, mentre i restanti 170mila euro saranno risorse comunali. Il progetto consiste nella riqualificazione del quartiere del campo sportivo di Lavezzola, con nuovi percorsi pedonali, attraversamenti e un nuovo parcheggio in via dei Carracci, a servizio della scuola elementare, della stazione e del campo sportivo stesso. Interessati saranno anche i magazzini comunali dietro la delegazione comunale che diventerà un nuovo spazio per la comunità, rivolto in particolare alle persone più anziane, per attività motorie e sociali. Sono previsti inoltre un nuovo accesso dei tifosi al campo sportivo e il rifacimento della piastra polivalente del centro Erika. "Vorrei ringraziare l’ufficio tecnico del Comune per il lavoro svolto in pochi mesi – spiega il sindaco –. Il ringraziamento va esteso all’assessore Martina Baldini".

Una volta espletate le formalità burocratiche per l’ottenimento del finanziamento si procederà con l’avvio delle pratiche per poter mettere a terra l’intervento, ma, al momento, non sono disponibili date certe di inizio lavori. Per un cantiere che deve prendere il via a Lavezzola, altri sono in pieno corso di svolgimento nel quartiere dei fiumi a Conselice, con il piano di riasfaltatura delle strade da 645mila euro che sta procedendo come da cronoprogramma. Domani saranno interessati dai lavori i marciapiedi di via Amendola, mentre nei tre giorni successivi di procederà con la fresatura delle vie Lamone, Tevere, Po, Senio, Venezia, Santerno, il cui manto di asfalto verrà ripristinato a partire dal 20 giugno. Terminata questa fase dei lavori, questi si sposteranno nelle vie dalla parte opposta di via Puntiroli.

Matteo Bondi