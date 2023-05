A correre la Bigorda sarà Wilmi Santirosi

Wilmi Santirosi (foto) di Narni correrà la Bigorda 2023 per il Rione Nero, sostituendo l’infortunato Daniele Maretti. La comunicazione ufficiale del Rione di Porta Ravegnana è arrivata alla luce del recente infortunio occorso al cavaliere 43enne Daniele Maretti, caduto rovinosamente da cavallo in allenamento Civico Rioni.

Santirosi, 25 anni il 19 maggio, è cavaliere del terziere Mezule di Narni e domenica scorsa ha corso la Giostra all’Anello dove il suo terziere si è classificato al terzo posto. Santirosi sarà l’undicesimo cavaliere a difendere i colori del Nero nella storia della Bigorda d’Oro. Confidando in un pronto recupero di Daniele Maretti, che rimarrà all’interno dello staff rionale per le dispute equestri di Giugno, nella nota del Nero si augura "il benvenuto a Wilmi Santirosi, che vedremo in campo già lunedì 29 maggio in occasione delle prime prove presso lo stadio Bruno Neri".

Gabriele Garavini