A Cotignola: due nuove fermate per autobus in via Pascoli e Gramsci

"Grazie a questo intervento, che tiene insieme funzionalità degli spazi e arredo urbano, miglioriamo l’utilizzo dei mezzi pubblici, alleggerendo il centro dalla mobilità pesante degli autobus". Così il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, commenta l’entrata in funzione, da ieri (lunedì 10 luglio), delle due nuove fermate per gli autobus in via Pascoli e via Gramsci a Cotignola, in sostituzione delle precedenti fermate di via Matteotti. Le fermate serviranno la linea 152 Bagnacavallo-Faenza e la linea 177 Lugo-Faenza. Uno spostamento che fa seguito al trasferimento del mercato settimanale, a partire da venerdì prossimo (14 luglio), da piazza Vittorio Emanuele II nell’adiacente piazza Mazzini.

Obiettivo del cambiamento è garantire un migliore sfruttamento degli spazi disponibili, e in particolare consentire un riallestimento della piazza con nuovi arredi, in funzione di una migliore pedonalità.

Le due nuove fermate sono collocate in via Pascoli - fronte civico 10 (in direzione Lugo-Bagnacavallo) e in via Gramsci - civico 1 (in direzione Faenza). Sono dotate di pensilina, di tabelloni per l’esposizione degli orari e di porta-biciclette con copertura. Il costo totale dell’intervento, comprensivo dei lavori di realizzazione delle rispettive piazzole stradali, ammonta a 67mila e 500euro.

Restando in tema di trasporti, anche se in questo caso ferroviari, a risentire ancora degli effetti dell’alluvione è parte della linea Faenza-Lavezzola. Lungo infatti il tratto compreso tra Granarolo Faentino e la stessa frazione conselicese (Lavezzola, ndr) la circolazione dei treni è sospesa da poco meno di due mesi, ossia dal 17 maggio, quando un paio d’ore prima dell’alba il passaggio della paurosa e (purtroppo) ben nota ondata di piena provocò la rottura degli argini all’altezza del ponte ferroviario, con parte dei binari che rimasero sospesi nel vuoto.

Al momento la Protezione Civile e l’Autorità di Bacino stanno procedendo alla ricostruzione degli argini. Completata questi interventi, sarà poi Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane) ad effettuare il ripristino dell’infrastruttura distrutta dalla furia delle acque. Salvo imprevisti, i treni torneranno a circolare a inizio settembre, in tempo per la riapertura delle scuole.

Nel frattempo il servizio continua ad essere garantito con autobus. Passando infine alla linea ferroviaria Castelbolognese – Ravenna, la riapertura del fra Castel Bolognese e Lugo (chiuso dal 3 maggio a causa dei danni provocati dalla prima alluvione, poi pesantemente aggravati dalla successiva inondazione) è avvenuta lo scorso 26 giugno. Una decina di giorni prima era stato invece riaperto il tratto compreso fra Lugo e Russi.

