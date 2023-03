A Cotignola l’appetito vien mangiando

Il Chiosco del Buonumore di Margherita Toschi è a Cotignola, in via Sinistra Senio, vicino al centro storico. Dopo un anno e mezzo di chiusura, la nuova gestione ha aperto i battenti il mese scorso, rinnovando tante cose, fra cui gli arredi e anche il menù. "Si sono create le condizioni per rilevare questo chiosco, e così, assieme al mio compagno Claudio, abbiamo colto l’opportunità. Mio papà Giacomo gestisce una analoga attività a Bagnacavallo, Oasi piadineria in via vecchia Darsena. Durante la scorsa estate ho fatto pratica da lui, mi sono appassionata e dunque mi sono convinta ad effettuare questo passo. Al giorno d’oggi, aprire una attività non è semplice. Ci vuole coraggio, anche perché le spese sono tante. Tuttavia, il buon riscontro di queste prime settimane, ci sta gratificando e ci sta stimolando".

Margherita Toschi ha poi raccontato i cavalli di battaglia: "Rispetto alla precedente gestione, abbiamo leggermente modificato la piadina. La nostra piadina è un po’ più grossa. Nell’impasto utilizziamo la farina di un mulino di Bagnacavallo, il latte, lo strutto, il miele. Per il sale ci affidiamo a quello dolce di Cervia. Le materie prime sono tutte rigorosamente di qualità. Su questo aspetto, vogliamo assolutamente fare la differenza. La nostra specialità è tuttavia la pizza fritta, servita con salsiccia e cipolla caramellata. La salsiccia è a chilometro zero, come del resto tutti gli altri ingredienti, dalla farina al latte, dai formaggi agli affettati. Ed è un po’ questa la caratteristica peculiare delle materie prime".

Oltre alla pizza fritta con salsiccia e cipolla caramellata, "che resta il nostro cavallo di battaglia, proponiamo una novità, ovvero i cosiddetti tortelli sulla lastra, piccoli crescioni salati, ripieni di zucca e patate, o spinaci e formaggio. Grande successo hanno anche i passatelli fritti, altra novità che sta riscuotendo interesse". Molto ricco è il menù. Le piadine vengono proposte anche con olive o con rosmarino. La farcitura è quella classica (crudo, crudo e formaggio, crudo squacquerone e rucola, crudo funghi e maionese, cotto e formaggio, salame, salame piccante, mortadella, bresaola, petto di tacchino arrosto, coppa, ciccioli affettati, wurstel, salsiccia, peperoni e nutella).

Con gli stessi ingredienti si può farcire anche la pizza fritta, rendendola ancora più succulente. Fra le sfiziosità che si possono mangiare in via Sinistra Senio, oltre alle patatine fritte, ci sono i già citati passatelli fritti, assolutamente da provare. Poi troviamo un grande classico delle nostre terre: i crescioni. Sulla base di pomodoro e mozzarella, si possono aggiungere salsiccia, peperoni, funghi, prosciutto, wurstel, salame piccante, spinaci, formaggio patate, zucca. È disponibile anche il tagliere con affettati misti e piadina. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il Chiosco del Buonumore, che effettua anche servizio di prenotazione, è aperto tutti i gironi dalle ore 12 alle ore 20, compresi il sabato e la domenica; mercoledì invece viene osservato il turno di chiusura.

I clienti sono locali, ma anche gli operai delle ditte che svolgono lavori in zona. Il locale si sviluppa su una superficie di circa 10 metri quadrati. Per la stagione invernale è stato approntata una piccola veranda, mentre per la primavera è attivo un giardinetto adiacente con tavolini e una ventina di sedute.