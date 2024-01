A Cotignola Lo Presti e il suo ’Wave Festival’

Il Beer Garden in via Falcone, a Cotignola, ospita oggi a partire dalle 21 il Lotostudio wave festival. Una serata, la descrive Gianluca Lo Presti, in arte Nevica, " dedicata a tutte le bands con le quali collaboro. Un progetto da me desiderato e rimandato per anni a causa del covid trova finalmente una data zero. Sarà una grande festa dove i vari artisti si susseguiranno presentando brani inediti del loro repertorio di stile indie wave post punk elettronico".

Si esibiranno, tra gli altri, Nevica, Manilas, Das Asimov. L.C.M., Paradox Border.