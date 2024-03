A Cotignola si celebra. San Patrizio a colpi di U2 e Van Morrison

Secondo appuntamento per la rassegna “Fra la via Emilia e il West” per l’Associazione Nebraska, con un concerto che celebra l’Irlanda nel giorno del patrono San Patrizio. Oggi alle 17 a villa Bolis a Cotignola, spettacolo “Il cielo d’Irlanda”, con una band d’eccezione che proporrà brani di Van Morrison, Pogues, U2, Glen Hansard, Bob Geldof e tanti altri. Con Lorenzo Semprini e Alessio Raffaelli, cantante chitarrista e pianista dei Miami & the Groovers, la sezione ritmica formata da Pablo Angelini e Franz Pesaresi ed il multistrumentista italo-finlandese Daniele Torri. Info e prenotazioni: 338/ 8897725