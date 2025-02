A Fabio Perini la Coppa d’Apertura

I soci dell’Adriatic Golf di Cervia sono tornati in campo per la Coppa d’Apertura. Domenica 2 febbraio il via della gara, giocata sulla distanza di nove buche. Il percorso si è presentato in buone condizioni grazie al fondo che ha drenato alla perfezione le piogge e all’attento lavoro degli addetti al campo. Fabio Perini ha vinto con 38 colpi. Dopo una partenza con quale imprecisione, tre errori nelle prime quattro buche, il golfista romagnolo ha fatto un percorso netto senza nessuna sbavatura. Nella categoria netta Stefano Succi ha mostrato un’ottima condizione imponendosi con 23 punti, ben cinque meno dell’handicap di gioco. Alle sue spalle Mara Fanti, a due lunghezze, mentre ha completato il podio Giovanni Venturi (19). Premi speciali ad Andrea Trombin (18), miglior senior, e Paola Fossati (14), lady.

Andrea Ronchi