A Faenza arriva l’ultimo ’Martedì’ Fra Miss Italia, arte e visite guidate

Ultimo appuntamento stasera a Faenza con i Martedì d’estate. Protagonista sarà una delle selezioni regionali di Miss Italia, dalle 20.30 in piazza del Popolo. Ma ci saranno anche negozi aperti, eventi in tutta la città, il mercato di Campagna Amica e una visita guidata della Pro Loco. La visita guidata, in bici, partirà alle 20.30 dalla sede sotto il Voltone della Molinella, alla scoperta Museo all’aperto di Faenza. Contributo di 3 euro (Info e prenotazioni 0546 25231). In via Torricelli dalle 19.30, infine, espongono gli Acquerellisti faentini Silvano Drei, Artista Fondatore Leader, Silvia Bettoli, Monica Bigagli, Alessandra Bonoli, Luana Mazza, Francesco Panetta, Giovanni Pastore, Paolo Rava, Stefania Salaroli, Anna Tedioli, Marinella Zaccherini con estemporanea diretta a passanti e visitatori, condotta dalla acquerellista Marinella Zaccherini, con l’ausilio di colleghi (21-22).