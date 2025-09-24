Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Ravenna
CronacaA Faenza due nuovi servizi di pulizia urbana
24 set 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
A Faenza due nuovi servizi di pulizia urbana

Spazzamento delle aree considerate critiche e potenziamento per due giorni a settimana con il macchinario Glutton

Gli operatori al lavoro

Da questa settimana a Faenza sono stati avviati due nuovi servizi di pulizia, pensati per affiancare e integrare le attività ordinarie e rispondere, con maggiore efficacia, alle criticità legate al degrado urbano e all’abbandono dei rifiuti.

Il primo intervento, già iniziato, riguarda lo spazzamento e pulizia manuale delle cosiddette aree critiche, individuate in base a un’attenta analisi delle situazioni più problematiche segnalate dai cittadini, come parcheggi di centri commerciali, aree verdi e piste ciclabili, che saranno oggetto di pulizia mirata su base settimanale, con circa 70 interventi annuali.

Accanto a questo, per l’intero periodo di attivazione (fino ad agosto 2026) sono programmati sei interventi straordinari di ’risanamento’ o ’punto zero’, che in una settimana garantiranno la pulizia completa di tutte le aree critiche.

Il servizio sarà flessibile e potrà dedicarsi di volta in volta a zone differenti del territorio urbano che verranno valutate bisognose d’intervento. I primi interventi sono programmati per la zona di via della Costituzione, l’area attorno a via Deruta e via Corgin, la zona di via Pane e via Convertite, le aree di parcheggio di via Galilei e i piazzali e i parcheggi della zona Graziola.

Il secondo servizio ha preso il via ieri e sarà attivo per otto mesi l’anno. Si tratta di un potenziamento del servizio di pulizia manuale già svolto nel centro storico con il macchinario Glutton. Per due giorni a settimana, all’operatore dedicato alla macchina sarà affiancato un secondo addetto incaricato di spazzolare e scrostare le superfici ricoperte da guano e incrostazioni, in modo da rendere più efficace l’azione del macchinario nella fase successiva di aspirazione e lavaggio.

