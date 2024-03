A Faenza due progetti di scambi internazionali per giovani cittadini europei

Termina oggi la due giorni di attività legate agli scambi internazionali giovanili promossi dai progetti ’One Day at The European Parliament’ e ’Next’. Neet (Not in Education, Employment or Training), occupazione giovanile, conoscenza del territorio e funzionamento delle istituzioni europee i temi fondamentali su cui si fa il punto. Il primo progetto vede protagoniste Faenza e Schwäbisch Gmünd, città gemellate dal 2001 che desiderano rafforzare l’integrazione europea. ’Next’ si svilupperà nel corso del 2024-2025 coinvolgendo otto Paesi con l’obiettivo di comprendere strumenti e opportunità che a livello locale e comunitario possono stimolarne la crescita come persone, studenti e lavoratori. Previsto anche un gioco di ruolo in lingua inglese: gli studenti di Faenza e Schwäbisch Gümnd insieme ai rappresentanti internazionali dei partner del progetto Next dibattono di temi caldi come differenza di genere e sostenibilità ambientale in una simulazione del Parlamento Europeo. I partecipanti in totale sono 120 ragazzi tra i 15 e i 20 anni.