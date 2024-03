A Faenza girandola di denunce al compagno con allontanamento

Un tira e molla tra denunce per stalking (e da ultimo lesioni e maltrattamenti) e conseguenti patteggiamenti dopo il ritiro della querela. Almeno tre: l’altra notte l’ultimo episodio con tanto di passaggio in pronto soccorso dove la donna, poi raggiunta da lui, era andata per farsi medicare. Protagonista della singolare vicenda, una coppia di origine magrebina residente a Faenza. Lui poco più che trentenne, lei di qualche anno più grande. Tempo addietro l’uomo era finito in carcere per un aggravamento di misura cautelare per stalking.

Poi la compagna aveva rimesso la querela: e così lui, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, aveva patteggiato ed era tornato libero. Poi nuova querela per medesimo motivo, ulteriore rimessione di querela e ulteriore patteggiamento (in continuazione con il primo) con convivenza. Ed eccoci arrivati all’ultimo episodio con intervento dei carabinieri e applicazione di divieto di avvicinamento a meno di 500 metri avvallato ieri mattina dal gip Corrado Schiaretti alla presenza del solo avvocato difensore: l’uomo ha infatti scelto di non presentarsi in aula.