A Faenza in mostra le opere delle artiste Modelli e Morsiani

’Il colore e il calore’ è il titolo della mostra dele opere di Elena Modelli e Lietta Morsiani (Ceramiche e sculture) che inaugura oggi alle 17.30 alla Bottega Bertaccini di Faenza, in corso Garibaldi 4, con Also Savini. Elena Modelli, scultrice, vive e lavora a Imola. Ha frequentato i corsi di scultura presso l’artista Romano Sandro Pagliuchi. In seguito si è avvicinata alla ceramica seguendo gli insegnamenti dell’artista faentino Guido Mariani. Ha soggiornato a Londra e a New York. Lietta Morsiani vive ad Imola. Ha esordito come pittrice frequentando il corso di Pittura del prof. Venturelli all’Accademia di Belle Arti e ha approfondito la tecnica dell’acquerello anche su supporti di grandi dimensioni. Alla scultura è approvata a metà̀degli anni Novanta. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio dalle 9-12.30 15.30-19.30. Chiuso domenica e lunedì mattina.