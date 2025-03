A Faenza un pezzo di Motor Valley: "Progetto pronto a fine anno"

Il progetto di realizzare la Motor Arena, o più semplicemente uno spazio per la promozione delle eccellenze motoristiche ‘Made in Faenza’ da collegare alla Motor Valley regionale non è stato del tutto accantonato. Ed anzi tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale ci sarebbe l’intenzione di riprendere in mano il progetto per arrivare alla fine dell’anno con un percorso ben definito al fine di realizzare lo spazio museale, didattico e promozionale legato alla tradizione motoristica cittadina. Non la realizzazione vera e propria, perchè inevitabilmente Palazzo Manfredi in questo momento è alle prese con i cantieri Pnrr, la cui scadenza è imminente, e soprattutto con le conseguenze dell’alluvione e della ricostruzione. Quantomeno però si vorrebbe arrivare ad una progettualità, e contestualmente portare a compimento quella serie di azioni ipotizzate per promuovere ulteriormente la città nel settore motoristico.

Non a caso i lavori, finanziati dal Pnrr e in parte attraverso risorse pubbliche che hanno interessato il crossodromo di Monte Coralli stanno procedendo ed entro la fine dell’anno dovrebbe essere presentato anche il progetto delle rotonde tematiche, delle quali una, quella all’incrocio con via Pana, via San Silvestro e via della Punta sarà intitolata alla figura di Fausto Gresini. Ad esplicitare in merito allo stato dell’arte dei progetti che dovranno valorizzare la città e il motorsport è il vicesindaco Andrea Fabbri: "Di recente Monte Coralli ha ospitato un evento di formazione internazionale, e gli addetti ai lavori hanno affermato che si tratta circuito di primo livello nel contesto europeo, mentre per quanto riguarda le rotonde tematiche vorremmo presentare il progetto entro la fine dell’anno". Sarà inoltre riconfermato "l’evento Motorplay, alla fine di settembre", e "prosegue in maniera costante la collaborazione con Imola e con l’autodromo. L’obiettivo - spiega Fabbri -, è consolidare ancora di più il rapporto, con l’aiuto della società If, per cogliere le opportunità legate agli eventi dell’Autodromo di Imola e quindi portare un maggior numero di persone in città. In quest’ultimo anno oltretutto, sempre grazie a If sono iniziate le visite guidate nelle aziende Gresini e Visa Cash App RB". Non ultima resta l’idea di valorizzare ancora di più, il Trofeo Bandini "come Unione della Romagna Faentina, perchè - sottolinea Fabbri -, è un eccellenza di Brisighella".

Quanto alla questione della Motor Arena, non ci sono novità in merito alla realizzazione dello Shopping Park "siamo ancora in contatto con la società che subito dopo l’alluvione aveva reso disponibili gli spazi per stoccare il materiale rimosso dalle strade" specifica Fabbri. L’Amministrazione faentina inoltre aveva indetto una manifestazione di interesse per valutare eventuali spazi a disposizione per realizzare il centro di valorizzazione delle eccellenze motoristiche "alla quale ha partecipato anche la società, la loro disponibilità dunque c’è ancora". Al di là della realizzazione dello shopping park "come amministrazione comunale nei prossimi mesi ci rimetteremo al tavolo con tutti gli attori coinvolti, e riprenderemo in mano la progettazione di un luogo di valorizzazione della Motor Valley dell’area faentina". Con l’obiettivo "entro la fine di quest’anno, di presentare un percorso più dettagliato e concreto".

Damiano Ventura