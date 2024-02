A Faenza va in scena stasera e domani ’Il Malato immaginario’

La compagnia Il Passaggio Aps di Ravenna porta in scena un grande classico del teatro di Molière Il Malato Immaginario, con la regia e adattamento teatrale di Fausto Pollio, e aiuto regia di Imma Chello; lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza stasera alle 21 e domani alle 15.30. Ne Il Malato Immaginario, Molière mette in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, Argante, che si circonda di medici inetti, Dottor Diaforetico e Dottor Purgone, e di un furbo farmacista, Dottor Fiorante, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale. Argante è a tal punto prigioniero della sua paura da voler maritare la figlia, Angelica, con il figlio del Dottor Diaforetico, benché ella sia innamorata del giovane Cleante. Biglietto unico 8 euro.