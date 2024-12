A Fanny&Alexander e gruppo Nanou il premio Ubu

Il premio Ubu a due importanti realtà ravennati: Fanny&Alexander e gruppo Nanou. Lunedì sera al teatro Arena del Sole di Bologna si è svolta la cerimonia di consegna di questi importantissimi riconoscimenti per il teatro. Ed è stato premiato ’Trilogia della città di K.’, progetto di Federica Fracassi e Fanny&Alexander prodotto dal Piccolo Teatro Milano, tratto dal capolavoro letterario omonimo di Ágota Kristóf. Sono 5 i premi assegnati, a partire da quello come miglior spettacolo. E non è certo il solo: Luigi Noah De Angelis – co-fondatore di Fanny&Alexander insieme a Chiara Lagani, che ha curato l’adattamento e la drammaturgia della ’Trilogia della città di K.’ – riceve 3 premi Ubu nelle categorie regia, disegno luci e scenografia.

Il gruppo Nanou invece ha vinto il premio Ubu 2024 come miglior spettacolo di danza per ’Redrum’ di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci, una produzione Ravenna Festival: un omaggio a Shining, sia al romanzo di Stephen King che all’interpretazione filmica che ne ha dato Stanley Kubrick, che evoca l’idea di un luogo inesistente ma familiare, capace di scatenare un immaginario conturbante popolato da fantasmi e da ricordi in cui si perde il confine tra realtà, sogno e desiderio. Si tratta della la seconda nomination consecutiva per le installazioni coreografiche di gruppo Nanou.