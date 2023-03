A Formellino una materna montessoriana

Prenderà il via probabilmente a settembre la prima scuola Montessori della storia della città. Sarà una scuola materna dedicata ai bambini che hanno fra i tre e i sei anni, e avrà la sua sede a Formellino. Formalmente si tratterà di un’associazione famigliare, privata, che le famiglie potranno scegliere in alternativa all’iscrivere i propri figli nelle classiche scuole materne. A guidarla saranno Laura Mengozzi, insegnante, e Cinzia Neri: sono pronte ad accogliere da un minimo di otto o dieci bambini ad un massimo di quindici.

Da dove è nata la volontà di fondare una scuola secondo il metodo perfezionato da Maria Montessori nel corso di una vita?

"Da sempre mi domando come mai la didattica tradizionale non funzioni più – spiega Laura Mengozzi – da tempo mi interrogo sui molti bambini in difficoltà e sul come la scuola cerchi di coinvolgerli".

Anni di studio l’hanno portata a individuare nel metodo Montessori quello secondo lei più adatto a chi è bambino in questi anni complessi. Certe letture imposte del resto sembrano per esempio allontanare i giovanissimi dai libri invece che avvicinarli.

"Su questo fronte vogliamo che siano i bambini a scegliere, in quella che sarà la nostra libreria, a quali volumi dedicarsi, assecondando le loro curiosità. Non si tratta di lasciare che i bambini facciano quel che vogliano, ma di dare loro libertà di scelta fra una serie di opzioni, senza compartimenti stagni. Imporre a tutti le stesse letture è una forzatura. Non esisterà una campanella, perché non ci sarà bisogno di intervallo. Quando un bambino è concentrato è bene lasciare che completi quel che sta facendo".

La scuola sarà attiva orientativamente dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì: a luglio verranno organizzate le prime giornate di apertura al pubblico. Come mai il metodo Montessori, ancora oggi relativamente diffuso in vari paesi europei e in Nord America, in Italia risulta ancora poco conosciuto al grande pubblico?

"In parte perché il metodo Montessori è talmente diverso da rendere difficile calarlo nella realtà degli attuali istituti, e in parte perché le scuole diverse da quella statale godono di una cattiva percezione. Vogliamo essere chiare: nelle nostre aule non verranno propinate ai bambini strane teorie".

Le attività all’aria aperta saranno centrali.

"Andremo a osservare la vendemmia, o la raccolta della frutta, o ancora la natura che ci circonda. Oggi molti bambini sono completamente all’oscuro delle abitudini degli animali italiani: molti non saprebbero riconoscere un capriolo".

Il metodo pone l’accento sullo scambio.

"Nel metodo Montessori sono spesso i bambini stessi a trasmettere ai loro compagni curiosità, interessi e conoscenze". Qualche esempio?

"Se qui arriverà un bambino che ha i genitori nigeriani, senegalesi o peruviani, sarà incoraggiato lui stesso a trasmettere ai compagni le sue conoscenze dell’inglese, del francese o dello spagnolo. In futuro non escludiamo di poter dare vita anche a una scuola primaria".

Filippo Donati