A fuoco camion sulla A14dir L’autista riesce a uscire illeso

Alla guida di un camion ‘Iveco’ stava percorrendo, in direzione nord, l’autostrada A14 dir, quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che, in pochi minuti e nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha ridotto a una carcassa la motrice del mezzo pesante. Attimi di paura ieri mattina per un autotrasportatore, rimasto per fortuna illeso, poco prima del cavalcavia di via Gaggio, a Budrio di Cotignola. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Lugo e a una pattuglia della Polstrada di Ravenna, è stato allertato il personale del 118, il cui intervento, considerando che il camionista è riuscito a uscire illeso dall’abitacolo, è stato quasi subito annullato. A rimuovere la motrice andata a fuoco è stato il Soccorso Stradale ‘Proni’ di Imola.

Lu.Sca.