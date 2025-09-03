A fuoco villa del ’700. Muore a 95 anni per aiutare la figlia

BAGNACAVALLO (Ravenna)

Aveva conosciuto tanti dolori nella sua lunga vita, ma aveva continuato a stringere i denti in silenzio. Giuseppina Fiumi, 95 anni, vedova di un ex diplomatico e già segnata dalla perdita del marito e di due figli, ha trascorso gli ultimi anni accanto all’unica rimasta, Maria Teresa Santoni, 69 anni, malata e fragile. Era lei, la madre ultranovantenne, a prendersi cura della figlia, a cucinare per lei, a sorreggerla nei giorni difficili. Una sofferenza muta, che si è consumata lontano dai riflettori e che nella notte di lunedì si è trasformata in tragedia: entrambe sono morte nel rogo della loro villa di Masiera di Bagnacavallo.

Le fiamme hanno avvolto l’abitazione poco prima delle 22. I vicini hanno visto il bagliore e hanno tentato di spegnere l’incendio con l’acqua dei giardini, ma il rogo era troppo violento. Quando i vigili del fuoco sono entrati, hanno trovato madre e figlia nello stesso piano: Maria Teresa sul letto, Giuseppina a terra, come se avesse tentato fino all’ultimo di salvarla.

Gli accertamenti tecnici parlano di un incendio accidentale. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e incaricato i vigili del fuoco di Bologna di un sopralluogo. L’ipotesi più probabile è che una sigaretta accesa dalla figlia, che fumava molto, anche a letto, abbia dato origine al rogo. Le fiamme si sono propagate velocemente alimentate dalla grande quantità di libri che riempivano la casa.

La villa settecentesca dei conti Ballotta, abitata dalla famiglia da quarant’anni, custodiva affreschi e arredi preziosi, ma negli ultimi tempi era diventata una prigione. Madre e figlia vivevano appartate, circondate da volumi e ricordi, senza più la forza di partecipare alla vita del paese. Eppure, non erano dimenticate: infermieri e assistenti sociali passavano regolarmente, i vicini si offrivano di fare la spesa o di dare una mano. Una signora marocchina le aiutava nei gesti quotidiani. Ma spesso l’aiuto veniva rifiutato, soprattutto da Maria Teresa. "Erano persone di grande cultura, ma molto chiuse", racconta Agnese, vicina di casa. "La madre era lucidissima, la figlia invece stava sempre peggio".

Negli ultimi mesi la situazione era precipitata: dopo una caduta estiva e diversi incidenti d’auto, Maria Teresa non usciva più dal letto. Giuseppina, che pure era stata allettata, aveva ritrovato un po’ di forza per occuparsi di lei. "Ultimamente era lei, a 95 anni, che badava alla figlia", ricordano i vicini. Una dedizione silenziosa, che aggiunge alla tragedia di lunedì il peso di una vita consumata nel dolore e nella solitudine. Una solitudine non fatta di abbandono, ma quasi cercata. I vicini ci hanno provato più volte: "Erano grate, ma spesso dicevano che non importava". Nessun familiare vicino, solo un nipote atteso da Roma. E così la villa, piena di bellezza e memoria, è rimasta testimone muta di un isolamento che nessun aiuto riusciva a scalfire. Resta l’immagine finale di una madre che, dopo aver perso marito e figli, ha provato ancora una volta a difendere l’unica rimasta. È morta come aveva vissuto: soffrendo in silenzio, stringendo la mano della figlia fino all’ultimo respiro.

Lorenzo Priviato