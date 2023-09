A Fusignano e Bagnacavallo. Tre giorni di incontri per il ’Radio Sonora Fest’

È tutto pronto per la quinta edizione del Sonora Radio Fest, il festival delle web radio dell’Emilia Romagna con appuntamenti a Fusignano e Bagnacavallo domani, venerdì e sabato.

Si comincia domani al Brainstorm di Fusignano alle 19 con un aperitivo e un’introduzione al mondo di Pedro Almodòvar condotto dall’associazione Filmeeting; alle 19.30 ‘La sessualità nel cinema di Pedro Almodóvar’ a cura del giornalista Andrea Chimento. Alle 20.30 avrà luogo la proiezione del cortometraggio, prima visione in Italia, Strange Way of Life. La serata continuerà con un breve workshop sulla sessualità condotto da operatori del consultorio familiare e spazio giovani Ausl Romagna, e si concluderà con un’intervista video esclusiva ad Almodóvar.

Si continua poi all’Antico convento di Bagnacavallo. Venerdì alle 19.45 apriranno la serata i Dabòn, giovanissimo trio di musica da camera; alle 20.30 spazio a La Revue dessinée, con una chiacchierata sul giornalismo a fumetti. Alle 21.15 spazio alla psicoterapeuta Stefania Andreoli con "Imparare a sbagliare".

Sabato 23 si parte alle 15.30 con Cronache di spogliatoio, che presenterà il libro Mosaico. Nel Nome del padre (Mondadori, 2023). Alle 16.30 sarà la volta del collettivo ‘Ciao discoteca italiana’. A seguire salirà sul palco Klaus che presenterà Wanderlust Vision, piattaforma di eventi, un’etichetta discografica e un’agenzia creativa.

Alle 17.45 sarà il turno di Federico Melzi e Tommaso Biagetti che parleranno di fotografia e comunicazione. Alle 18.30 Pablo Trincia e Niccolò Valandro daranno vita a una conversazione su come raccontarsi e come raccontare una storia. Alle 19 il collettivo Poche racconta come far fronte alla disparità del mondo della musica; seguirà un loro dj set. Alle ore 20 Radio Sonora presenterà la sua fanzine ‘Ci pensi mai?’ . Alle 21 Matteo Bordone e Laura Tonini terranno un talk su ‘Giovani e nuove dipendenze’. Alle 21.30 il live di Drast. e poi il dj set di Ciao discoteca italiana.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.radiosonora.com.